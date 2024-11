Ilrestodelcarlino.it - Ancora tanti ubriachi alla guida. Weekend movimentato, cinque denunce e un arresto

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Continuano i controlli dei carabinieri in tutto il fermano in particolare per prevenire lasotto l’effetto di sostanza stupefacenti o alcol ed evitare così gli incidenti anche piuttosto imporche spesso si verificano nei fine settimana. Stavolta, come conseguenza dell’operato dei militari ai posti di blocco, sono scattatee un. Questo infatti è stato l’esito di verifiche svolte dei carabinieri del comando provinciale di Fermo e dai colleghi delle stazione locali. A Porto San Giorgio i militari hanno denunciatoProcura, un uomo di Force di 54 anni, fermato mentreva in evidente stato di alterazione, al seguito del controllo con etilometro è risultato positivo con un tasso alcolico di 2,18 grammi/litro, la sua patente è stata ritirata e l’autovettura affidata ad altra persona idonea