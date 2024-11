Udine20.it - Alla scoperta di Ennio Morricone: a Udine l’omaggio al Maestro dell’Ensemble Symphony Orchestra. 11 aprile 2025

Leggi l'articolo completo su Udine20.it

Il tributo unico alle musiche del grande compositore, proposto dall’Ensemblediretta da Giacomo Loprieno, si arricchisce di nuove pagine in gran parte meno conosciute ma di grande bellezza nello sconfinato repertorio del compianto, per dar vita al nuovo spettacolo “di”. Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Di oggi l’annuncio dell’unica data in Friuli Venezia Giulia, in programma il prossimo venerdì 11(inizio alle 21.00) al Teatro Nuovo Giovanni da. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e il teatro stesso, sono in vendita su Ticketone.