Ilfattoquotidiano.it - A Valencia si cercano ancora i dispersi, i soccorritori di nuovo nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale – video

si. Isono tornati anche neldelallagato per l’alluvione. I membri dell’Unità di Emergenza Militare Spagnola hanno anche drenato i parcheggi sotterranei come parte della loro missione per recuperare le persone scomparse. Le inondazioni hanno causato la morte di oltre 200 persone. Il dipartimento di giustizia spagnolo afferma che 89 persone risultanodisperse nella città die nella regione circostante. L'articolo Asi, idineldelproviene da Il Fatto Quotidiano.