WEC | Ferrari manca il titolo 2024 ma ‘IL Trofeo’ è già tornato a Maranello

non ha vinto ilpiloti e neanche quello costruttori al termine del FIA World Endurance Championship. La 499P n. 50 ha alzato bandiera bianca ad un ora dalla fine dopo un contatto, mentre la battaglia per la graduatoria riservata alle case è sfumata qualche minuto in seguito sensazionale recupero di Toyota. Porsche ha quindi firmato per la prima volta il Mondiale piloti nella classe Hypercar con Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer, mentre i giapponesi hanno ritrovato la vetta tra i costruttori come accaduto nella passata stagione.resta quindi senza corone al termine della stagione in cui in ogni caso è stato conquistato ‘Ilpiù ambito di tutti: la 24h Le Mans. Il marchio diha infatti ottenuto il traguardo più ambito soffiandolo nuovamente a Toyota che negli ultimi due anni ha vissuto in Francia un vero e proprio incubo dopo stagioni di dominio.