Ilfattoquotidiano.it - Ultima Generazione: “Non c’è più tempo: serve un fondo permanente da 20 miliardi per i disastri del clima (e della politica)”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

di UltimeValencia. Stavolta è successo a Valencia. Prima è successo in Emilia Romagna, in Toscana, in Piemonte, in Umbria, nelle Marche, in Campania e in Liguria. Un po’in tutta Europa. Un po’ in tutto il mondo. E, spoiler, succederà ancora, in maniera sempre più frequente e sempre più grave. Le immagini satellitari, le foto delle macchine, le nuove storie terrificanti e un’ altra discesa dal cielo e dalle periferie degli angeli del fango. Ma nel 2024 anche gli angeli hanno fame, un mutuo e le bollette sempre più alte da pagare. Le strette di mano e le passeggiate con gli stivali e le telecamere al seguito non si mangiano, e in Spagna domenica la gente ha spiegato bene al re e al premier quanto non siano più gradite queste passerelle sul fango. Per quanto riguarda l’Italia, invece, Musumeci è stato molto chiaro: lo Stato non paga, perché i pochi soldi che abbiamo vanno tutti in carri armati, lager e promesse trentennali di faraonici progetti di propaganda.