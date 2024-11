Lanazione.it - Sansepolcro unita nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Arezzo, 5 novembre 2024 – Il prossimo 22 novembre, il Comune disi prepara a celebrare laper l'Eliminazione, un appuntamento di grande importanza per ricordare, riflettere e agire. Questarappresenta un’occasione per la nostra comunità di unirsi contro un fenomeno purtroppo ancora molto diffuso e che riguarda da vicino ogni stratosocietà. In collaborazione con Pronto Donna, ASL Toscana Sud Est e i Servizi Sociali dell’Unione Montana dei ComuniValtiberina Toscana, l'Assessorato alle Pari Opportunità ha organizzato una serie di eventi per coinvolgere attivamente tutti i cittadini e dare voce a una causa che richiede l'impegno di ciascuno di noi. La mattinata inizierà alle 9.30 presso la Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi con la conferenza “Azioni e Parole contro ladi Genere”.