Più tasse per tutti: la Cgil si prepara allo sciopero, ecco come vuole rovinarci

Il copione è sempre lo stesso dal 2021 e il finale non riserva sorprese: un bellogenerale contro la manovra. Ma ogni anno la trama cambia leggermente, anche per tentare di salvare la faccia. La prima volta l'obiettivo era il taglio del cuneo fiscale, ma quello di Mario Draghi fu giudicato troppo timido. La sforbiciata è raddoppiata nei due anni successivi, tuttavia i sindacati puntarono il dito sul fatto che non fosse strutturale. Ora la riduzione degli oneri contributivi per i redditi medio bassi è diventata strutturale, con l'aggiunta di un allargamento della platea fino a 40mila euro di reddito. Ma, indovinate un po'?, ancora non va bene, perché l'operazione, sostiene il sindacato, è stata pagata con l'aumento dell'Irpef di lavoratori e pensionati. Il che è una plateale bugia (l'incremento del gettito è dovuto principalmente alla crescita dell'occupazione e agli aumenti salariali dei rinnovi contrattuali), ma fa niente.