Piccaluga Forza Italia | Eccessivo ricorso a consulenze esterne certifica incapacità amministrativa Costo grava sui cittadini 

Tempo di lettura: 2 minuti“L’Amministrazione Mastella continua a dimostrare una totale assenza di programmazione e visione d’insieme, affidando sempre più incarichi esterni eper attività che dovrebbero essere gestite internamente. Ci troviamo davanti a una macchina comunale che non riesce a funzionare in autonomia, in cui ogni intervento, anche il più semplice, sembra richiedere la nomina di un consulente o di un esperto esterno, con evidenti costi aggiuntivi per la cittadinanza.” Così Luigia, consigliere comunale dia Benevento. “È lecito chiedersi – prosegue– perché un’amministrazione comunale non possa fare affidamento sulle proprie risorse, sul proprio personale e sulla propria capacità gestionale. Invece di investire in una strutturasolida e autonoma, si preferisce continuamente delegare a figure, in una corsa sfrenata all’assegnazione di incarichi”.