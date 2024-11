Lortica.it - Omicidio col narghilè: Mesa condannato a 6 anni e 8 mesi, familiari della vittima indignati

L’è avvenuto il 1° ottobre 2023 a Terranuova Bracciolini. Braulio Pavel Martinez, 33enne dominicano residente a Perugia, è statoperpreterintenzionale per aver ucciso il connazionale Joel Martinez Seipio, 38, durante una rissa all’esterno di una discoteca.ha colpito Seipio con undi vetro a forma di teschio, causandogli una ferita fatale alla giugulare. Nonostante la PM avesse chiesto 12pervolontario, il giudice Giulia Soldini ha accolto la tesi difensiva, riducendo la condanna a 6e 8, considerando il gesto come non intenzionale. La famigliaha espresso indignazione per la pena ritenuta troppo lieve, definendo “vergognosa” la legge. L'articolocola 6e 8proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.