Secoloditalia.it - Netanyahu silura il ministro della Difesa Gallant. Opposizioni in piazza: vuole far saltare l’accordo sugli ostaggi

Un vero e proprio terremoto politico sta scongolgendo in queste ore Israele, dove centinaia di persone hanno iniziato a radunarsi nelle strade di Tel Aviv e Gerusalemme per protestare contro il licenziamento delYoav. Lo riportano i media israeliani. Channel 12 ha mostrato immaginipolizia intenta a installare barricate vicino alla residenza del primoBenjamina Gerusalemme e fuori dal quartier generale dell’Idf a Tel Aviv. Il primoha annunciato il licenziamento delYoav, suo rivale di lunga data all’interno del partito Likud e nonostante Israele sia in guerra, adducendo come motivo la mancanza di fiducia reciproca. Sarà sostituito daldegli Esteri Israel Katz e ilsenza portafoglio Gideon Sa’ar sostituirà Katz comedegli Esteri.