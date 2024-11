Ilfattoquotidiano.it - Modena, 15enne denuncia tre coetanee: “Ho tolto il velo, mi hanno perseguitata, offesa e picchiata”

Una ragazza di 15 anni della Bassa modenese hato treper stalking e lesioni in concorso aggravate. La giovane, come rivelato dal Resto del Carlino, è di origine marocchina e, in accordo con la famiglia, ha deciso di non indossare più il. E’ stato a quel punto – ha dichiarato – che ha iniziato a essere presa di mira da altre tre ragazze marocchine che l’bullizzata, perseguita e aggredita fisicamente. Stando a quanto riportato nella, le offese sono iniziate lo scorso maggio e a causa delle persecuzioni, continuate anche sui social, la giovane ha raccontato di essere finita in un forte stato d’ansia che l’ha portata a rivolgersi a uno psichiatra. Ha anche detto di aver iniziato ad aver paura ad andare a scuola e, per questo, ha chiesto alla sorella di accompagnarla.