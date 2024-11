Mistermovie.it - Mister Movie | Io Canto Generation: Anticipazioni della Semifinale e le Ultime Sfide verso la Finale

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Il talent show Io, condotto dall’inossidabile Gerry Scotti con la direzione artistica di Roberto Cenci, si avvicina alla fase decisivacompetizione. Dopo le eliminazioni di Viola Scalzo e Sofia Liguori, che non sono riuscite a conquistare i voti necessari, l’appuntamento per laè fissato per il 6 novembre. In questa penultima puntata, i concorrenti rimasti si scontreranno in una serata che si preannuncia densa di emozioni e suspense.Io6 novembre Ladi quest’anno si prospetta particolarmente avvincente, grazie ad alcune novità introdotte nel format. Gli sfidanti sono stati divisi in due squadre, ciascuna formata da otto talenti. La prima squadra, capitanata da Anna Tatangelo, include tra i mentori anche Lola Ponce e Benedetta Caretta.