Mistermovie.it - Mister Movie | Anticipazioni La Corrida 2024, Prima Puntata su Nove con Amadeus alla Conduzione

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Il leggendario show dedicato ai dilettanti allo sbaraglio, La, si prepara a tornare sul piccolo schermo con alcune novità . Questa ventitreesima edizione andrà in onda per lavolta sul canalee vedrÃnel ruolo di conduttore, mantenendo viva la tradizione del programma inventato da Corrado Mantoni e suo fratello Riccardo. Nonostante il cambio di rete e di presentatore, il cuore dello show resta immutato: persone comuni, non professionisti, salgono sul palco per esibirsi, mettendoprova il proprio talento e accettando l’arduo giudizio del pubblico, pronto a reagire con applausi o fischi. Data di Inizio eLadebutta mercoledì 6mbre alle 21:30, offrendo uno spettacolo di pura spontaneità .