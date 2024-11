Ilgiorno.it - Milano, chiude Sacrestia alcolica: “Siamo stati un salotto. Al nostro posto, un hotel”

– Fine di un’epoca. Oltre le serrande abbassate, quei muri custodiscono segreti di unache non c’è più e che scompariranno per sempre: “Abbiamo chiuso sabato”, fa sapere Valentina Carola, della “farmacia“ inaugurata 27 anni fa in via Conchetta 20 all’angolo con via Ascanio Sforza dal marito Geremia Sozio, che lei ha poi affiancato tre anni dopo. Un ristorante pub con arredi vintage, drappi, sculture, divanetti e specchi in cui si mescolano le anime di tutti i luoghi che quelè stato. Nato oltre un secolo fa come “casa di piacere“ è poi stato convertito in farmacia dopo la seconda guerra mondiale, “quando la Curia acquistò le mura”, spiega la titolare. Da qui, il nome ““. “Non una mancanza di rispetto ma un riferimento positivo.solo nel nome, visto che non c’è nulla di blasfemo né oggetti ecclesiastici”, chiarisce la donna, oggi cinquantatreenne, che insieme al marito – lui di origine molisana e lei abruzzese – ha saputo proseguire la storia rendendo il locale un luogo amato dai milanesi in cerca di una movida “lenta“; un luogo che non dimentica il passato e che anzi ne tiene conto, mescolando le identità che con il tempo si sono sovrapposte e stratificate tra quelle pareti.