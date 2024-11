Ilfattoquotidiano.it - Media, bloccato nella notte l’accordo tra Lufthansa ed Ita. “L’Italia non svende la sua compagnia”

Ennesimo colpo di scena nell’operazione– Ita Airways.che sembrava ormai cosa fatta ritorna in discussione. Secondo quanto scrive il Corriere.it latedesca avrebbe chiesto di rivedere al ribasso l’ammontare complessivo degli investimento (829 milioni di euro). A questa richiesta il Tesoro, tutt’ora titolare del 100% del vettore italiano, ha detto no, poiché “nonla sua”. Italiani e tedeschi, secondo le fonti del Corriere, hanno iniziato a discutere su alcune clausole contrattuali relative alla cifra da sborsare in seguito al primo aumento di capitale riservato a”. Lo scorso 29 ottobreaveva diffuso i conti del terzo trimestre che avevano evidenziato un calo dell’utile dell’8,1% a 1,1 miliardi di euro, un risultato comunque migliore delle attese.