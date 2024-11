Oasport.it - LIVE Real Madrid-Milan 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: giallo a Camavinga, squadre spaccate in questo avvio di secondo tempo

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Prova a suggerire Vinicius Mbappè ma arriva Tomori che spazza via. Momento concitato del match. Tanta velocità e tanta intensità. 57?PERche ha steso Morata a centrocampo. 56?completamentein questi ultimi 3 minuti. Corner già battuto dal, Bellingham non trova la porta tutto solo davanti allo specchio. Tiro sopra la traversa. 55? Occasionissima sprecata da parte del! Contropiede perfetto di Pulisic che serve Leao in area di rigore che non trova l’angolo giusto per calciare e trova le gambe avversarie. 53? Sembra aver dato un bell’apporto di energie fresche Brahim Diaz. Buono il suo ingresso in campo. 51? PARATONA DI LUNINNNN!!! SU COLPO DI TESTA DI LEAO L’ESTREMO DIFENSORE DELVOLA CON LA MANO DESTRA E DICE NO AL CENTRAVANTIISTA 51? Ossigeno per ildopo il fallo di Militao su Leao.