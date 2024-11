Metropolitanmagazine.it - Le star delle musica uniscono le forze per la chiusura della campagna elettorale di Kamala Harris

Quella di ieri è stata unasere più importanti e significative per. L’attuale Vicepresidente, in lotta contro l’ex POTUS Donald Trump, ha infatti chiuso la suaprima dell’Election Day, che si preannuncia uno scontro all’ultimo voto. La candidata democratica ha pronunciato il suo appello finale a Philadelphia, Pennsylvania, da sempre uno Stato-chiave. A sostenerla e ad animare l’evento, una nutrita quantità di, che si sono esibite e hanno tenuto dei discorsi: tra loro, Ricky Martin, Will.I.Am, The Roots, Lady Gaga e il colossoTV Oprah Winfrey. Diverse altre città sono state teatro di manifestazioni a favore di, subentrata nella corsa alla Casa Bianca dopo il ritiro di Joe Biden: Katy Perry, Jon Bon Jovi, Christina Aguilera e molti altri hanno calcato i palcoscenici sparsi per il Paese.