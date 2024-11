Ilrestodelcarlino.it - L’azienda Panatta si espande: in arrivo 22 nuove assunzioni

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Apiro (Macerata), 5 novembre 2024 — In un territorio che trema per prossimi licenziamenti, ci sono realtà che investono sui lavoratori puntando a una maggiore crescita economica. Comededita al fitness e al bodybuilding (produttrice di macchinari da palestra), che offre 22 posti di lavoro nella sede di Apiro (Macerata). Quali sono le posizioni aperte In particolare 10 operatori generici di produzione per i reparti di montaggio, magazzini, verniciatura e meccanica, 6 saldatori manuali con conoscenza base della saldatura a filo Mig/Mag, 2 operatori controllo qualità, 2 tornitori per tornio a controllo numerico, 1 operatore tecnico per la realizzazione di maschere di saldatura e 1 conduttore robot di saldatura. Come mandare il proprio curriculum Chi desidera candidarsi per una o più posizioni, può inviare il proprio curriculum accedendo alla sezione 'Lavora con noi' del sito aziendale e compilando il form dedicato.