Ilrestodelcarlino.it - La crisi delle cartiere di Fabriano. Sit-in al ministero con il vescovo: "Nessuno può perdere il lavoro"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ancona) Esuberi alle, anche il sindaco e ildial summit ine al fianco degli operai in sit-in nella capitale per difendere il loro posto di. L’intera comunità fabrianese ieri era a Roma per tutelare occupazione e sviluppo economico, ma anche le tradizioni di un’intera vallata che sulla carta vive e lavora. "Un territorio che va assolutamente difeso in una fase piuttosto difficile per ladell’elettrodomestico" ha commento il sindaco Daniela Ghergo. "non puòalcun posto di– le fa eco dal Mimit ilFrancesco Massara –. Ci sono famiglie in difficoltà, in un territorio già martoriato dallee dal sisma. Auspico che si possa tornare a lavorare in un clima di serenità. Ho ribadito che le conseguenze sociali di questa decisione: sarebbero drammatiche per tutto l’entroterra.