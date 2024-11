Spazionapoli.it - Inter, Inzaghi non ci sta e si lamenta: la polemica coinvolge il Napoli

Simoneha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di UEFA Champions League contro l’Arsenal. Il tecnico dell’ha risposto anche ad alcune domande sul. Grande attesa in casaper la prossima sfida del campionato di Serie A, in programma per domenica contro l’. Un ulteriore test per gli uomini di Antonio Conte, chiamati a reagire dopo la pesante sconfitta casalinga per mano dell’Atalanta per 3-0. Contro i nerazzurri, sarà uno scontro diretto per la vetta, visto che si affronteranno la prima e la seconda della classe, distanziate da un solo punto. La speranza degli azzurri è quella di ripristinare i quattro punti di vantaggio che c’erano prima della giornata precedente di campionato, mentre l’vorrà sorpassare la squadra allenata dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale.