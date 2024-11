It.newsner.com - Influencer annegano: non volevano i giubbotti di salvataggio

Duebrasiliane, Aline Tamara Moreira de Amorim, 37 anni, e Beatriz Tavares da Silva Faria, 27 anni, sono annegate tragicamente durante una festa su uno yacht al largo della costa brasiliana. Stranamente, sono morte prematuramente vicino a un’area inquietantemente nota come “Gola del Diavolo”. I rapporti affermano che glihanno scelto di non indossarediperché ritenevano che avrebbero interferito con l’abbronzatura e le foto. Il commissario di polizia Marcos Alexandre Alfino ha confermato la notizia, aggiungendo: “Alcuni non hanno voluto indossarli perché stavano scattando dei selfie”. Lo yacht, progettato per cinque persone, trasportava sei passeggeri, con conseguenti problemi di sovraffollamento, secondo il Daily Mail. L’incidente è avvenuto il 29 settembre, quando una grande onda ha colpito l’imbarcazione sovraccarica, rendendola troppo pesante per rimanere a galla.