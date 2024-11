Iltempo.it - Il pm che svelò allo spione l'udienza di Babbo Renzi: "Parlavo con un amico"

Se, come sostiene il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo, l'indagine sugli spioni di Milano «consente di iniziare a unire qualche puntino» per «comprendere il funzionamento di un gigantesco mercato delle informazioni riservate», non è un mistero che l'attenzione investigativa si concentri ora sul frontman Enrico Pazzali. Un manager che, godendo della stima negli ambienti istituzionali e giudiziari, avrebbe commissionato dossier su politici e avversari per interessi personali. Quel suo ruolo di socio di maggioranza in Equalize, insieme al poliziotto Carmine G, è rimasto nell'ombra dell'ufficio affacciato sul Duomo. All'esterno sfoggiava la carica di presidente della Fondazione Fiera, grazie alla quale portava avanti un'attività di lobbying per accreditarsi con i politici. E anche con alti ufficiali della Finanza.