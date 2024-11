Ilfattoquotidiano.it - I precari del Cnr in piazza a Roma contro il ddl Bernini: “È una farsa, così non verremo mai stabilizzati”

Sono scesi di nuovo in, questa volta per protestareil ddl 1240 (disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca) voluto dalla ministra dell’Università e Ricerca Anna Maria. Sono idel Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) arrivati da tutta Italia a, per chiedere di essere assunti a tempo indeterminato. “Il ddl va ad individuare ulteriori figure professionali che non danno diritto all’anzianità – dichiara Rosa Sinisi, del CoordinamentoUniti – in pratica sono paragonabili a delle figure esterne all’ente. È come se non ci fosse più neppure la possibilità di chiedere la stabilizzazione”. Le nuove professioni previste dalla riforma del pre-ruolo universitario sono: la borsa di assistenza alla ricerca junior e senior, i contratti post-doc e quelli di professore/ssa aggiunto/a.