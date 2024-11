Quotidiano.net - Harris-Trump, la gara delle gaffe tra i candidati (e i loro supporter)

Leggi tutto su Quotidiano.net

New York, 5 novembre 2024 – Rapporti orali mimati in diretta; elettori definiti spazzatura eche piantano in asso il proprio leader sul più bello. In quanto ae brutte figure, Donald, il candidato repubblicano alla presidenza, e Kamala, la rappresentante dei democratici, non si sono risparmiati. E quando i due contendenti alla Casa Bianca si sono presi (quasi inspiegabilmente) una pausa, ci hanno pensato ifedelissimi a tenere alta la bandiera del ridicolo. epa11703276 Voters cast their ballot at the Fulton County Park Tavern voting precinct on Election Day in Atlanta, Georgia, USA, 05 November 2024. Voters across the country are casting ballots today for President of the United States in a tightly contested race between Republican presidential candidate Donald J.