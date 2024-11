Lapresse.it - Elezioni Usa, vigilia election day: Lady Gaga e Oprah per Kamala Harris

Leggi tutto su Lapresse.it

AncheWinfrey sul palco di Philadelphia per sostenere, alladell’day per le Presidenziali americane. Entrambi i candidati alla Casa Bianca hanno passato l’ultimo giorno di campagna elettorale in Pennsylvania, considerato uno stato chiave per la vittoria finale.ha concluso la sua serata a Philadelphia presso la scalinata del museo d’arte reso famoso dal film “Rocky”. “Per più della metà della vita di questo Paese, le donne non hanno avuto voce”, ha dettoalla folla di Philadelphia. “Oggi porto nel cuore tutte le donne forti e tenaci che mi hanno reso ciò che sono. Ho votato per qualcuno che sarà un presidente per tutti, per tutti gli americani. E ora, Pennsylvania, è il tuo turno”, ha aggiunto.