Lapresse.it - Elezioni Usa, Trump ripropone il suo ‘Maga’: ‘Make America Great Again’

Leggi tutto su Lapresse.it

Donaldnon ha avuto bisogno di coniare nuovi slogan per la sua terza campagna presidenziale. Il tycoon è ripartito dal suo, MakeAgain, per rilanciare lo stesso messaggio proposto nel 2016 e ancora nel 2020. Quel mix di iperpopulismo interno e di isolazionismo muscolare verso il resto del mondo che sono ormai da otto anni il suo marchio di fabbrica.e i guai giudiziari Sconfitto quattro anni fa da Joe Biden, macchiato dall’onta della tentata insurrezione e dell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, l’ex presidente appariva come un ‘cadavere politico’. A questo si aggiungevano i bombardamenti giudiziari giunti da più parti per i tentativi di sovvertire l’esito delle; i documenti sequestrati a Mar-a-Lago; la condanna per violenza sessuale ai danni della scrittrice E.