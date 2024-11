Lapresse.it - Elezioni Usa 2024, sfida Trump-Harris: ultime ore decisive prima dell’Election Day

oredell’apertura dei seggi elettorali negli Usa per lepresidenziali. I candidati sono Donald, ex presidente, repubblicano, e Kamala, attuale vicepresidente dell’amministrazione Biden, democratica. Il sistema di voto americano prevede che tanti elettori abbiano già espresso la propria preferenza ma l’Election Day è fissato per il 5 novembre.: gli ultimi comizi negli Usa “Con il vostro voto di domani, possiamo risolvere ogni singolo problema che il nostro Paese affronta e condurre l’America, e anzi il mondo intero, verso nuove vette di gloria” ha detto Donald, candidato dei repubblicani alla presidenza degli Stati Uniti nel corso del suo comizio conclusivo a poche ore dall’apertura dei seggi. “La corsa non è ancora finita“, ha detto invece Kamaladalla Pennsylvania durante la seradelle, dicendo alla folla di Pittsburgh che “faranno la differenza nelle”.