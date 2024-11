Quifinanza.it - EasyJet Air France e Iag prenderanno gli slot lasciati da Ita, cambia tutto negli aeroporti

La soluzione all’assegnazione degliliberi da Ita e Lufthansaitaliani sarebbe vicina. Le compagnie selezionate sarebbero la britannica, Aire la holding Iag, che include alcuni grandi nomi dell’aviazione civile come British e Iberia. Il dossier è stato presentato alla Commissione europea alla mezzanotte tra il 4 e il 5 novembre e ora si attende il giudizio di Bruxelles. Gliitaliani erano statiliberi dopo l’acquisizione di Ita Airways, erede di Alitalia, da parte della compagnia tedesca Lufthansa. Lo aveva imposto l’autorità per la concorrenza europea per evitare che determinati scali finissero in mano in maniera maggioritaria alla società tedesca. L’assegnazione deglidi Ita: pronte, Aire Iag Alla mezzanotte tra il 4 e il 5 novembre è stato consegnato alla Commissione europea il dossier per l’assegnazione degliin eccesso di Ita e Lufthansaitaliani.