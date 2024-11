Nerdpool.it - Cosa sta succedendo all’universo di Spider-Man di Sony?

Leggi tutto su Nerdpool.it

È una domanda lecita da porsi in questo momento. Con Venom: The Last Dance è uscito nelle sale, la trilogia di Venom è completa, mentre l’offerta di film Marvel dellasi è allargata a personaggi come Morbius (Jared Leto), Madame Web (Dakota Johnson), Kraven il cacciatore (Aaron Taylor-Johnson) e un intero-Verse animato di personaggi vari, guidato da Miles Morales (Shamiek Moore). Il problema principale di tutto questo è che non è stato creato un tessuto connettivo tra i progetti spinoff di-Man, anche se lacontinua a pubblicizzare il marchio “’s-Man Universe” come lo stesso tipo di universo interconnesso costruito dai Marvel Studios. I film di Venom non hanno mai fatto riferimento a-Man in alcun modo e hanno portato l’Eddie Brock di Tom Hardy nell’Universo Cinematografico Marvel senza alcun ritorno.