Ilrestodelcarlino.it - Cesena, il ’tesoro’ nascosto del nipote: un chilo di droga a casa dei nonni

, 5 novembre 2024 – E’ stato trovato con più di undi marijuana pronta per essere venduta sul mercato. Arrestato dalla Polizia diun uomo di 40 anni residente a, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Ma quello che è più curioso e sconcertante è che alcune dosi di marijuana le aveva addosso, altre asua e la quantità maggiore, quasi un, si trovava nel garage deiche, ignari di tutto, avevano custodito, a loro insaputa, il “tesoretto” del. Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di, dopo una minuziosa e continua attività di Polizia Giudiziaria, hanno arrestato unte nato nel 1984, che fra l’altro ha già diversi precedenti specifici e quindi è ben conosciuto dalle forze dell’ordine, per il reato di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.