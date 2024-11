Gamberorosso.it - Casa Perbellini 12 Apostoli è il nuovo Tre Stelle della guida Michelin 2025

Fiato sospeso per il 14esimo Treannunciato nel corso dell'edizione numero settanta, unicoai vertici (lo scorso anno erano due le new entry, Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler e Quattro Passi a Nerano). Il riconoscimento è andato a un commosso Giancarlo, che dopo il trasferimento nella nuova sede al centro di Verona ha compiuto l'upgrade logistico che rende giustizia al valoresua cucina e, non dimentichiamolo,sua lungimiranza imprenditoriale. Anche laRistoranti d'Italiadel Gambero Rosso gli ha ri-assegnato le Tre Forchette dopo un anno di sospensione del giudizio data la riapertura a ridossochiusura. E giusto per dare un po' di numeri, con due punti in più rispetto all'edizione 2023, quella doveera rientrata tra i Tre dopo il trasferimento in città (da Isola Rizza).