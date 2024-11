Lapresse.it - Campania, Schlein: “Il Pd è contrario al terzo mandato. Ora le regole valgono per tutti”

Leggi tutto su Lapresse.it

“Nel Partito democratico leper, se prima funzionava diversamente ora ci si abituerà che è così. Il Pd èal”. Questo il commento di Ellysul mancato appoggio a Vincenzo De Luca nella corsa al suoda governatore della, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della festa del quotidiano ‘Domani’ a Roma. La segretaria del Pd si è poi concentrata sulla prossima finanziaria: “La manovra è recessiva, in cui tagliano la sanità pubblica anche se dicono il, tagliano il sociale: 7 miliardi in meno e 6mila insegnanti in meno alla scuola pubblica. Non c’è una misura di investimento per la crescita del paese e nel momento di maggiore crisi in tutta Europa e in Italia il governo Meloni ha la bella trovata di tagliare l’80% dei fondi con 4,6 miliardi di euro.