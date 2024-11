Ilnapolista.it - Benzema: «Mbappé non è un centravanti, questo è il problema. Ma deve adattarsi, a sinistra c’è Vinicius»

Karimparla anche dinell’intervista al Chiringuito Tv. Il quotidiano spagnolo Diario As riporta alcune delle sue dichiarazioni. Ricordiamo che– bandiera del Real Madrid ed ex Pallone d’Oro – gioca adesso in Arabia Saudita nell’Al Ittihad. Riporta As delle parole di: «Alla domanda sulle critiche a, Karim è chiaro a riguardo. «Ilper me è chenon è un. Ogni volta che gioca da 9, non è nella sua dimensione. Non è la sua posizione. Ma ilè che ac’è un ragazzo che è come lui. Allo stesso livello,. Allora c’è un. Penso chenon possa giocare da 9 o a destra. Perché in ogni partita fa la differenza a. Ancelotti ne sa molto e vedremo come farà. Soluzione?non è un 9 puro.