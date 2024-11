Iltempo.it - Artrite psoriasica, Caporali (UniMi): "Bimekizumab ottima risposta in remissione"

Leggi tutto su Iltempo.it

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) - Nel trattamento dell'attiva, 'il nuovo farmaco biotecnologicofunziona estremamente bene sulla componente dermatologica, ma funziona anche molto bene sulla componente scheletrica inducendo unain termini dinei pazienti che hanno una componente articolare particolarmente attiva". Lo ha detto Roberto, professore di Reumatologia all'università degli studi di Milano e direttore dipartimento di reumatologia e scienze mediche, ASST Gaetano Pini, a margine dell'evento - oggi a Milano - con cui è stato annunciato il via libera di Aifa all'estensione della rimborsabilità in Italia diper l'attiva, dopo quella ottenuta nel marzo 2023 per la psoriasi a placche da moderata a severa.