Ilrestodelcarlino.it - Ztl in centro, controlli sui permessi . Ultimatum a migliaia di residenti: "Ma niente multe nei primi mesi"

avvisati, mezzi salvati. In questi giorni il Comune inizierà a inviare le lettere a tutti coloro che abitano instorico, per avvertirli della ‘nuova’ Zona a traffico limitato. I varchi d’accesso presidiati dalle telecamere, spente da sei anni, saranno in tutto 13. Ciascuno funzionerà con orari diversi, tranne i 3 nel borgo San Giuliano e quello in via Giovanni XXIII, che saranno attivi 24 ore su 24. Il ‘vigile elettronico’ sarà in funzione tra poche settimane: verrà attivato tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, il tempo necessario per mandare le lettere a tutti ie montare la nuova segnaletica. Nel frattempo gli uffici stanno concludendo isu tutti irilasciati in passato. Prima che le telecamere della Ztl invenissero disattivate, erano quasi 12mila i titolari diper la Ztl tra(5.