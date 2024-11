Lanazione.it - Tuttocuoio convince e vince. Da Riccione playoff più vicini

UNITED2 UNITED(4-3-3): Kiri, Pericolini, Santoni, Rossi, Bontempi, Likaxhiu, Ricozzi, Barsotti, Mariani (4’ st Ortolini, 41’ st Tentoni), Mbakogu (12’ st Cozzari), Sollaku (12’ st Napolitano). A disp.: Bulgarelli, Madonna, Diambo, Gaffuri, Mezzasoma. All.: Beoni.(3-5-2): Carcani, Contipelli, Salto, Veron, Centonze, Ciotola (30’ st Lorenzini), Del Rosso (24’ st Bardini), Russo (36’ st Sansaro), Haka, Benericetti (29’ st Di Natale), Acosty (22’ st Massaro). A disp.: Dainelli, Moretti, Beghetto, Severi. All.: Firicano. ARBITRO: Schifone di Taranto. RETI: 40’ pt su rigore Acosty, 28’ st Massaro.- Altra bella vittoria per il, tornato dacon un chiaro 2-0 che lo avvicina nella zona play-off in attesa di recuperare la sfida a Imola, dopodomani.