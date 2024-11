Ilfattoquotidiano.it - Tragedia sul campo da calcio in Perù: un fulmine uccide un giocatore, altri 4 feriti

Un evento tragico ha sconvolto il mondo delperuviano: unha colpito unda gioco a Huancayo, nel distretto di Chilca, durante una partita tra le squadre locali Juventud Bellavista e Familia Chocca. L’incidente è avvenuto nello stadio Coto Coto, dove una violenta tempesta ha costretto l’arbitro a sospendere l’incontro. Proprio mentre i giocatori si dirigevano verso gli spogliatoi per mettersi al sicuro, unsi è abbattuto sul, colpendo alcuni di loro. Purtroppo, il calciatore Hugo De la Cruz Meza, 39 anni, ha perso la vita.quattro giocatori sono rimasti: Juan Chocca Llacta (42 anni), Erick Estiven Ccente Cuyllor (19 anni), Cristian César Pituy Cahuana (24 anni) e un ragazzo di 16 anni il cui nome non è stato reso noto. Non è il primo caso:calciatori colpiti dai fulminiPurtroppo, incidenti di questo tipo non sono nuovi nel mondo del