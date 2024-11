Lanazione.it - Tradizione e innovazione: ’Il segreto di Liberato’

"Ildi Liberato": Un viaggio tra musica , mito e animazioni. All’interno del programma dei Comics 2024, il film "Ildi Liberato" di Francesco Lettieri ha trovato spazio per una discussione approfondita, coinvolgendo il pubblico. La pellicola, attesissima dai fan della misteriosa icona Liberato, intreccia musica e mito, esplorando una Napoli nuova attraverso una produzione animata innovativa. Dopo la proiezione, due tra i registi del progetto – Lorenzo Ceccotti, noto anche come LRNZ e Giuseppe Squillaci – hanno offerto uno sguardo dietro le quinte, arricchendo l’esperienza dei partecipanti con dettagli sulle tecniche d’animazione, sulle ispirazioni visive e sulle sfide produttive. "Ildi Liberato" si immerge in un mondo dove la Napoli contemporanea si fonde con il folklore e la simbologia.