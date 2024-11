Quotidiano.net - Serie tv su Netflix a novembre 2024

Anche per il mese di, gli abbonati apossono contare su diverse novità nel catalogo dei titoli a disposizione, in arrivo nelle prossime settimane. Spaziando tra i diversi generi, a seguire potete leggere un elenco delle produzioni più interessanti da non perdere. Outer Banks, stagione 4 (seconda parte) A distanza di circa un mese dai primi episodi che compongono la quarta stagione dellatv, a partire dal 7saranno disponibili gli ultimi appuntamenti che compongono il finale di stagione. Dopo il ritrovamento dell’oro a El Dorado, i Pogue tornano a casa e si impegnano a vivere una vita apparentemente “normale”. Si creano un nuovo rifugio sicuro, ufficialmente chiamato Poguelandia 2.0, dove vivono insieme, gestendo un negozio di esche, articoli da pesca e charter turistici. Tuttavia, dopo alcuni problemi finanziari, John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope e Cleo accettano l’offerta di Wes e vengono trascinati in una nuova avventura piena di rischi.