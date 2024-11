Scuolalink.it - Rinnovo contrattuale PA: aumenti per le funzioni centrali in arrivo nel 2025

Ildel contratto per ledella Pubblica Amministrazione prosegue con intensi negoziati tra ARAN e i sindacati. L’ultima bozza dell’accordo prevede incrementi retributivi significativi per i dipendenti di Ministeri, agenzie fiscali, INPS, INAIL e altri Enti non economici. Glisalariali mirano a migliorare le condizioni economiche dei lavoratori pubblici, con particolare attenzione all’adeguamento rispetto all’inflazione accumulata tra il 2022 e il 2024. Dettagli deglistipendiali per ilLa nuova bozza dell’accordo prevede incrementi tabellari, finanziati attingendo dalle risorse destinate al salario accessorio. I funzionari della Pubblica Amministrazione vedranno un aumento medio di circa 155 euro al mese. Gli assistenti riceveranno un incremento di 127 euro, mentre gli operatori beneficeranno di un aumento di 121,4 euro.