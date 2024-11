Ilgiorno.it - Quanto guadagna un cacciatore di teste: l’iniziativa di Leonardo spacca i sindacati

NERVIANO – Un premio fino a 1.500 euro per i dipendenti che aiutano l’azienda a trovare personale specializzato: sta provocando reazioni fortemente diversificate l’annuncio pubblicato sulle bacheche del gruppo, la società controllata dallo Stato e che, con 70 siti in Italia di cui 38 produttivi, ha anche numerose sedi a cavallo tra le province di Milano e Varese. “Caro collega aiutaci ad assumere. Se trovi il candidato giusto ti diamo un premio fino a 1.500 euro”: questo il testo dell’annuncio con il quale l’azienda si dice fin da ora pronta a ricompensare i dipendenti capaci di trasformarsi in “head hunters” e in grado di trovare personale adatto alle esigenze attuali del gruppo.