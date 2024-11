Lettera43.it - Presidenziali Usa, la guerra dei sessi può danneggiare Kamala Harris

La grande frattura della politica americana tra destra e sinistra si consuma anche tra uomini e donne. Secondo un recente sondaggio di Cbs News il 55 per cento delle donne si dice pronto a votare percontro il 43 per cento che preferisce Donald Trump. Se si considerano invece gli uomini le percentuali sono praticamente invertite: 54 per cento per il tycoon e 45 per cento per la vicepresidente. Il tema non è banale, soprattutto se si considera cheha scelto di condurre una campagna elettorale togliendo dal tavolo due temi importantissimi: il fatto di essere una candidata donna e di appartenere a una minoranza. «Mi candido perché credo di essere la persona più adatta a svolgere questo lavoro, per tutti gli americani, indipendentemente da razza e genere», ha dichiaratodurante un’intervista alla Cnn.(Getty Images).