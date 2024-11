Lanazione.it - Perugia, caccia all’aggressore ‘scomparso’ dopo la violenza

, 4 novembre 2024 – Sembrerebbe scomparso, almeno per la sua identità virtuale, il ragazzo che una ventenne perugina accusa di averla violentata, quindici giorni fa, in una traversa di corso Garibaldi. Cancellato il profilo del sito dove si sono conosciuti, dove era iscritto con un nickname, sarebbero le immagini delle telecamere di sicurezza dia guidare gli investigatori della questura verso la sua identificazione. Mentre dalle analisi cliniche potrebbe arrivare la conferma o meno sulla sospetta assunzione, a sua insaputa, di sostanze alterati da parte della ragazza. Che dal suo presunto violentatore aveva accettato, secondo il racconto fatto agli inquirenti, un bicchiere che lo stesso aveva provveduto a prendere direttamente al bancone del bar al cui tavolo si erano fermati per il loro primo appuntamento.