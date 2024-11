Lanotiziagiornale.it - Mosca rompe l’isolamento dell’Occidente: al via esercitazioni militari tra Russia e Indonesia in chiave anti-americana

Se le sanzioni occidentali miravano a mettere all’angolo la, isolandola dal resto del mondo, allora si può tranquillamente dire che il piano sia fallito. Proprio in queste ore, l’e lahanno avviato le loro primenavali congiunte, in un momento in cui il presidente dell’arcipelago del Sud-Est asiatico vuole rafforzare il ruolo di Giacarta – che finora ha sempre rivendicato la propria neutralità nel conflitto ucraino – sullo scenario mondiale. Le, della durata di cinque giorni, si svolgeranno in due fasi a Giava orientale, dove lainvierà tre corvette, una nave cisterna, un elicottero militare e un rimorchiatore.