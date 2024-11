Ilgiorno.it - Monza, donna travolta e uccisa da un treno: 130 persone fatte evacuare dal convoglio

, 4 Novembre 2024 – Dramma domenica sera verso le 22.30 sui binari a. Unadi 50 anni è statada unall'altezza di via Osculati. Ad investirla è stato undella linea S8, ma le cause sono ancora in fase di accertamento. Probabile che si sia trattato di un gesto volontario. Insieme ai soccorsi del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale Emergenza e Urgenza, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della questura e della polfer e le squadre del Comando die Brianza dei vigili del fuoco. A bordo deldomenica sera viaggiavano circa 130che, in seguito all'intervento dei soccorsi e del personale sanitario, sono rimaste bloccate sul. Sono stati i vigili del fuoco, giunti lungo con l'autopompa dalla sede centrale die il carro fiamma da Seregno atutti i passeggeri.