Milan | Leao è pronto per Madrid le ultime su Gabbia | FOTO CM IT

Ultimo allenamento aello prima della partenza perper la squadra di Paulo Fonseca, impegnata contro il Real per la Champions League È giornata di vigilia per ildi Paulo Fonseca, che domani affronterà il Realdi Carlo Ancelotti, per la quarta giornata di Champions League. Oggi così I rossoneri si sono allenati per l’ultima volta aello prima della partenza per la Spagna, davanti gli occhi attenti di Ibra e Moncada. Sarà Mike Maignan a intervenire in conferenza stampa, stasera allo stadio Santiago Bernabeu, al fianco del tecnico portoghese. Rifinitura– Calciomercato.itIl portiere francese sarà chiaramente uno dei leader a cui ilsi affiderà per provare ad uscire a testa alta dal campo. Oggi aello ha lavorato regolarmente al pari di Marco Sportiello.