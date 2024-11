Ilfattoquotidiano.it - Migranti, per il Tribunale di Catania il decreto sui Paesi sicuri è illegittimo. “Non c’è necessità di rivolgersi alla Corte di Giustizia Ue”

Nemmeno il tempo di rimettere in mare la nave Libra della Marina militare e tentare nuovi trasferimenti diverso i centri costruiti in Albania, che i Tribunali mettono in discussione il nuovodel governo sui. E se quello di Bologna ha deciso chiedere un pareredidell’Unione europea (Cgue), quello dilo boccia direttamente. A firmare ilche non convalida il trattenimento di un cittadino egiziano nel centro siciliano di Pozzallo è il Presidente della sezione specializzata in immigrazione, Massimo Escher. Insomma, il conflitto con la normativa europea evidenziato dnota sentenza della Cgue, poi applicata dai giudici di Roma nel caso dei 12 richiedenti trattenuti in Albania, sembra tutt’altro che risolto. E nemmeno la trovata del governo di inserire la nuova lista deiin una norma primaria, illegge del 23 ottobre scorso, basta a evitare che un giudice ne valuti la legittimità in base alle norme Ue e per questo decida di disapplicarlo.