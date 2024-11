Ilgiorno.it - Messico, musica e colori. Sfila la Festa dei morti

Una parata colorata e festosa per celebrare il “Dia de los muertos” (giorno deiin italiano), la festività messicana dedicata ai defunti, ha attraversato nella serata di ieri le vie del centro. Un’iniziativa, arrivata quest’anno alla terza edizione, organizzata dal Consolato generale messicano e patrocinata dal Comune di Milano. Il corteo ha vistore da piazza della Scala fino a piazza Castello, attraverso Cordusio e via Dante, circa trecento persone appartenenti a una cinquantina di comunità messicane non solo milanesi, vestite con abiti tradizionali e il trucco che richiamava l’immagine dei defunti. Ad assistere allata, accompagnata dalladi alcuni mariachi (tipici suonatori messicani), circa mille persone, oltre ai tanti cittadini che affollavano ieri il centro città.