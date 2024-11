Ilfattoquotidiano.it - Mazda 3 e CX-30, la prova de Il Fatto.it – Ok, il motore è giusto – FOTO

Può un, un semplice, esaltare il bello di ciò che lo circonda? Nel caso delle3 e CX-30 Model Year 2025, il cui fascino riempie gli occhi di chi si mette alla guida, si. Se poi ilin questione è una delle solite ingegnose soluzioni degli ingegneri made in Japan, capaci ridurre i consumi, senza perdere nulla della performance e migliorare il piacere di guida, la bellezza di attraversare il paradiso in terra della Sicilia orientale, quella che da Catania attraversa tutta la Val di Noto per arrivare nell’epicentro isolano del barocco, si trasforma in divertimento allo stato puro. Certo, parlare della filosofiadel rightsizing, con il suddettoe-Skyactiv G da 2,5 litri per 140 cv e 238 Nm di coppia a 3.300 giri/min, non è facile di fronte alla mostra del Caravaggio siciliano e dei suoi discepoli.