Tpi.it - Margot Sikabonyi: “Da Un medico in famiglia sono fuggita. Mi innamorai di Pietro Sermonti, poi l’inferno”

: “Da Unin, l’attrice nota per il ruolo di Maria in Unin, ripercorre la sua vita professionale e privata, a partire proprio dal rapporto con la serie tv che l’ha resa famosa. Intervistata dal Corriere della Sera, l’attrice ha rivelato: “Quando e? esploso il successo avevo 15 anni: arrivavano offerte dal cinema, il salumiere sotto casa non mi faceva pagare piu? la merendina. Ma io non trovavo gioia in niente. Appena ho avuto 18 anni,scappata, cercando qualcosa, non sapevo cosa.andata a Parigi, poi a studiare Biologia Marina, lontanissimo, dall’altra parte del mondo. Le Hawaii, isole madri, fonti costanti di lava che esce dalla terra, hanno iniziato a parlarmi e l’essenza fortissima della natura ha cominciato a curarmi”. Oggi, però, l’interprete ha fatto “pace” con Maria: “Con leipassata da ‘fighissima’ a ‘voglio scappare’, poi, l’ho usata per capire chi fossi.